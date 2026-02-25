CdS – Oggi allenamento congiunto Napoli-Giugliano. Conte potrebbe sciogliere alcuni nodi, i dettagli

Oggi, il Napoli svolgerà un allenamento congiunto con il Giugliano, formazione che milita in Serie C. Quest’appuntamento, ormai diventato una consuetudine di metà settimana, servirà ad Antonio Conte per valutare alcuni recuperi, come quelli di Anguissa e di McTominay. Di seguito, ecco quanto raccontato da Il Corriere dello Sport.

“Sarà la seconda volta in poche settimane che la squadra allenata da Raffaele Di Napoli lavorerà con i campioni d’Italia. A prescindere dalle risposte in campo e dalla possibilità di accumulare minuti che fanno rima con ritmo per tutti quei calciatori come Lukaku e Gilmour ancora a corto di autonomia dopo gli infortuni, il pomeriggio si annuncia molto interessante per la verica delle condizioni di due pilastri: Anguissa e McTominay. Frank non gioca dal 9 novembre: prima per un guaio muscolare rimediato con la nazionale e poi per un successivo problema alla schiena accusato proprio a un passo dal rientro, dopo aver smaltito l’infortunio precedente; Scott, invece, è fermo dal secondo tempo di Marassi per la riacutizzazione di un’inammazione a un tendine e ha saltato il Como in Coppa Italia, la Roma e l’Atalanta. Due situazioni delicate, insomma, da maneggiare con molta cura. Soprattutto quella di Anguissa: sta migliorando, è in crescita, e se oggi riuscisse a partecipare anche solo in minima parte all’allenamento con il Giugliano sarebbe un passo importantissimo se non decisivo verso il Verona. Si vedrà. Anche la decisione che oggi sarà presa da Conte su McTominay, ovviamente, avrà il senso di un indizio in merito alle percentuali di rientro contro l’Hellas”.