CdS – Non solo Hojlund, Conte avrà bisogno dei gol di tutti i giocatori offensivi. I dettagli

Non solo Hojlund, il Napoli ha bisogno dei gol di tutti gli attaccanti, come riporta Il Corriere dello Sport. Se sta convincendo Alisson Santos e si attende Giovane, Politano ed Elmas sono ancora a secco di gol. La grande attesa è tutta per Romelu Lukaku, la cui stagione è fino ad ora sciagurata. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Ci sarebbe vita oltre Hojlund ma serve il sostegno di tutti in attacco per ritrovare i gol perduti. L’ultimo è stato quello di Alisson Santos contro la Roma. Da Politano a Elmas, da Lukaku a Giovane, Conte cerca firme di scorta per inseguire di nuovo l’Europa. Alisson è stata la sorpresa di fine gennaio, un mix d’emozioni con la perla alla Roma e poi le progressioni di Bergamo per la prima da titolare. Ci riproverà sabato col Verona quando sarà ex di turno un altro asso di gennaio, Giovane, anche lui brasiliano con 149’ in campo. Per lui tre gol con l’Hellas fino a gennaio. Fa rumore il digiuno di Politano, che oggi fa il quarto a destra e che non segna dal 30 marzo 2025 al Milan al Maradona. Tra un mese circa sarà un anno. Stesso discorso per Elmas, professione jolly: 19 gol nella sua prima esperienza al Napoli, miglior marcatore dietro Kvara e Osi nell’anno dello scudetto e 4 con il Torino da gennaio a maggio dello scorso anno. Ora è fermo a zero. La grande attesa, però, è tutta per Lukaku. Sua l’ultima firma nell’anno dello scudetto, il 2-0 al Cagliari del 23 maggio. Manca da allora un gol in gare cruciali. Poteva ritrovarlo su rigore col Como in Coppa Italia nella lotteria finale, ma ha calciato al lato. Big Rom non è ancora al top dopo l’infortunio, ma c’è ancora tutto il tempo per ricevere anche un minimo risarcimento dal destino”.