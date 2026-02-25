CdS – Hojlund strappa l’occhio ma per la volata Champions servono più gol: il dato

Rasmus Hojlund ha totalizzato 8 gol in campionato divisi in 5 partite. Un bottino importante, che rende noto come il danese sappia essere quasi sempre positivo in partita, anche quando non va in rete. Ma che allo stesso modo, sottolinea come in alcune uscite serva un maggior contributo realizzativo. Ne parla oggi l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Partenza sprint: in rete all’esordio il 13 settembre, alla terza giornata con la Fiorentina, e bis il 5 ottobre alla quinta con il Genoa. Poi, lunga pausa fino al 7 dicembre: doppietta alla Juve. E a seguire altre due doppiette con la Cremonese, il 28 dicembre, e ancora al Genoa, il 7 febbraio. Dal 7 dicembre a Bergamo, insomma, ha segnato 6 gol in 77 giorni e in 3 partite su 13. Le ultime 9 consecutive, per la precisione, le ha vissute dal 1’ al 90’ e ha colpito soltanto a Marassi. Dalla Juve al Genoa sono trascorse 7 giornate di silenzio realizzativo, nonostante prestazioni quasi sempre molto buone: Hojlund riesce sistematicamente a strappare l’occhio, ma nella volata Champions il suo primo obiettivo dovrà essere allargare il ventaglio realizzativo”.

Inoltre, il quotidiano aggiunge come il suo score sia condizionato anche dall’impressionante numero di partite da lui giocate: “Tra l’altro, ha un brio e un’energia impareggiabili che quasi oscurano la realtà: va sottolineato che sta reggendo da solo l’attacco del Napoli sin dall’inizio della stagione. Unico centravanti: da quando è arrivato non ha mai avuto la possibilità di respirare per l’infortunio e il lento recupero di Lukaku, e per le difficoltà incontrate da Lucca. Per intenderci: contro l’Atalanta, Hojlund ha giocato la ventisettesima partita consecutiva dal 28 ottobre, cioè dal rientro a Lecce in corsa dopo un piccolo infortunio, di cui 25 da titolare. Un’impressionante maratona di stress psicofisico che non può essere trascurata nella valutazione del suo rendimento realizzativo”.