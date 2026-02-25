Capello: «Conte paga i troppi infortuni. L’assenza di McTominay è pesantissima»

Fabio Capello, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti, si è parlato anche del momento del Napoli. Di seguito, le sue parole a riguardo.
- Intanto i giallorossi hanno agganciato il Napoli…
- «Conte continua a pagare i troppi infortuni. Nelle ultime partite, per esempio, l’assenza di McTominay si è sentita tutta, soprattutto in area avversaria: lo scozzese non è solo uno che segna, ma la sua presenza è fondamentale per liberare i compagni. Sa, è diverso se su di un cross ho da marcare McTominay o se posso concentrarmi solamente su Hojlund…».
- L’emergenza ci ha fatto scoprire, però, due talenti come Vergara e Alisson Santos.
- «Ecco, la domanda corretta però è un’altra: perché abbiamo dovuto aspettare gli infortuni per vedere all’opera un ragazzo italiano come Vergara? Comunque il Napoli non può che migliorare man mano che Conte recupererà pedine importanti. O almeno, così mi aspetto».