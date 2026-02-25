Tuttosport – Italiano sulla panchina del Napoli se lascia Conte? La stima di De Laurentiis c’è

Vincenzo Italiano è uno dei possibili candidati ad allenare il Napoli qualora Antonio Conte dovesse lasciare la panchina al termine della stagione. Il tecnico del Bologna, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, gode della stima di Aurelio De Laurentiis. Di seguito, ecco quanto riportato.
“Il tecnico rossoblù resta una garanzia nella massima serie tanto da essere ormai un punto di riferimento per parecchi giovani colleghi, oltre ad aver attirato le attenzioni delle big. Occhio ad esempio al Napoli: De Laurentiis lo stima parecchio e potrebbe provarci, qualora Antonio Conte decidesse di lasciare la panchina azzurra a fine stagione. Discorsi ovviamente prematuri, ma senz’altro va registrata la stima del Patron per l’allenatore nato a Karlsruhe”.