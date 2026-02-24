Rambaudi: “Toglierei il VAR, a Bergamo gara falsata”

L’ex calciatore Roberto Rambaudi ha criticato aspramente la condotta di gara del match che ha visto il Napoli perdere a Bergamo: “Ci devono essere delle cose chiare che aiutano, ma della tecnologia basta! Bisogna fare come in serie C con dialogo tra calciatori, allenatori e arbitri, in questo modo si recupera il calcio. In questo momento i guardalinee fanno i pupazzi, che ci vanno a fare li? Togliere il Var è la soluzione drastica ma è quella che farei. Preciso che per me è una gara falsata ma voglio evidenziare dei principi tattici, dell’assenza di alcuni giocatori nel corso della gara.

Ci sono dei particolari che fanno la differenza, anche a livello dell’atteggiamento dei giocatori. Un elemento che mi fa ragionare dell’involuzione nell’attacco in profondità di Hojlund, lui ora rispetto a prima viene incontro e protegge, ora c’è più tempo perché ha nella testa quello che gli dice l’allenatore e gioca 50 metri dalla porta. Lateralmente quando la palla è esterna vediamo che la squadra è posizionata benissimo a zona, l’organizzazione delle squadre è perfetta e con principi di zona ben chiare. Sui gol potevi non prenderli per attenzione del giocatore, sul primo gol Mazzocchi perde palla gratuitamente e la palla va in corner, sul secondo gol dell’Atalanta Olivera è un tontolone che è posizionato male, in serie A non ti puoi permettere queste cose perché prendi gol e poi perdi le partite“.