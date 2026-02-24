Oggi Rrahmani compie 32 anni: il messaggio di auguri del Napoli

Oggi è il compleanno di una delle bandiere degli azzurri: Amir Rrahmani spegne 32 candeline. Il Napoli ha omaggiato il suo difensore con questo messaggio sul proprio sito ufficiale: “Compleanno in casa azzurra. Amir Rrahmani compie 32 anni. Il difensore azzurro è nato a Pristina (Kosovo) il 24 febbraio 1994.

Ad Amir vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Rrahmani conta 197 presenze in azzurro con 13 gol. Ha contribuito alla conquista di due scudetti e della Supercoppa Italiana.

Buon compleanno Amir!