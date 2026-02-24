Novellino: “Gli infortuni hanno condizionato la stagione del Napoli, Conte ogni domenica prova a migliorare il Napoli”

Walter Novellino, nel corso del programma “Un Calcio alla Radio” ha commentato la stagione del Napoli, condizionata da diversi infortuni ed evidenziando come gli arbitri italiani attualmente siano in difficoltà: “Anche io delle volte me la prendo con gli arbitri e in quel momento di rabbia non è contento di quello che ha visto. Le novità all’inizio portano delle difficoltà, poi si cerca di migliorare. In questo momento ci sono tante difficoltà con il VAR a chiamata in Serie C. Secondo me gli ex calciatori possono dare una mano.

Antonio Conte sta provando ogni domenica a migliorare il Napoli. Ci sono infortuni importanti. Io credo che il Napoli senza tutti questi assenti, lottava per il campionato. Poi gli arbitri ci hanno messo del loro. L’Inter è in fuga, ha due squadre, ha ricambi giusti. In questo momento la Juventus in zona Champions è messa peggio. Sarà una lotta fino alla fine. La lotta per non retrocedere è più interessante di quella per lo Scudetto. La Fiorentina si sta riprendendo, Kean sta facendo bene ha segnato ancora.