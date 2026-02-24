Fabbroni: “De Bruyne è un ottimo professionista, può trovarsi in condizioni ottimali”

Il giornalista Mario Fabbroni è intervenuto nel corso di “Un Calcio alla Radio” analizzando le condizioni di Kevin De Bruyne, sempre più vicino al rientro dopo diversi mesi di assenza a causa dell’infortunio patito nel match di andata contro l’Inter: “Magari Kevin ha lavorato abbastanza bene e si può trovare in condizioni ottimali. Il Napoli lo scoprirà presto. Però vedo che KDB è un ottimo professionista. La verità è che bisogna capire quanto è disposto a dedicare al campionato italiano, come energie e concentrazione. Un grande campione non fa ragionamenti. Ci sarà un po’ di timore sulle condizioni: tutti gli infortuni seri ti lasciano quell’inizio poco positivo. A me piace De Bruyne dietro la punta. Mi stuzzica tantissimo, perché correrebbe relativamente in fase di pressione“.