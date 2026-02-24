De Bruyne è tornato e scalpita: ecco quando può tornare in campo

Kevin De Bruyne è tornato a Napoli per proseguire l’iter di recupero a Castel Volturno. Il Mattino prova a fare delle prime ipotesi sul suo rientro in campo: “Tirato a lucido. E con un mezzo sorriso: ma chiedergli di più sarebbe impossibile, conoscendolo. Kevin De Bruyne torna a Castel volturno (per ritrovare lo staff medico del Napoli accompagnato dallo staff che l’ha seguito in questi mesi a Anversa) e lo fa come meglio non si poteva: le prime valutazioni sul belga sono più che positive, Kevin, ieri anche a pranzo a Pozzuoli da White Chill Out dopo la visita al Centro Sportivo, ha quasi pienamente recuperato dall’infortunio di fine ottobre contro l’Inter e non vede l’ora di mettersi a disposizione di Antonio Conte e dei compagni. Tanto da immaginare anche una data per rivederlo in campo: come sempre abbiamo spiegato in queste settimane, una tra le partite contro Torino o Lecce al Maradona potrebbe essere quella giusta. Si capirà. Sarebbe già importante rivedere il belga in gruppo magari la prossima settimana se tutto andrà bene”.