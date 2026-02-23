Il Mattino – Atalanta-Napoli, silenzio per Conte: lo stato d’animo del tecnico azzurro

Il Mattino descrive quella che è stata la reazione di Antonio Conte a seguito dopo la sconfitta degli azzurri con l’Atalanta, in una gara fortemente influenzata dalle decisioni del direttore di gara: “Al fischio finale tende la mano destra al collega Palladino, una stretta di mano che sa di stima vera, reciproca. Poi s’incammina verso gli spogliatoi senza aspettare gli altri. In campo c’è l’Atalanta che festeggia, mentre il Napoli raccoglie gli ultimi pezzi di sé prima di rimettersi insieme nello spogliatoio e partire per il rientro. Antonio Conte parla poco con i suoi, uno stato d’animo portato fino a casa. Non dirà nulla alle tv e ai media presenti perché non c’è troppo da dire. Vuole che a parlare sia la società, quanto accaduto a Bergamo è sotto gli occhi di tutti. E allora parla Giovanni Manna”.