Il Mattino – Atalanta-Napoli, gli incomprensibili errori di Chiffi: il punto

Il Mattino svela la reazione dei vertici dell’AIA alle decisioni arbitrali prese nei due episodi Hien-Hojlund nella gara tra Atalanta-Napoli: “Il punto è un altro: secondo quale protocollo, l’arbitro non ha ritenuto di dover andare al Var? Visto che al Var, Chiffi ci era andato alla fine del primo tempo, per giudicare la ginocchiata di Hien su Hojlund e classificandola come regolare? Perché a mandare tutto all’aria, e mettendo nei guai il capo degli arbitri Rocchi e in imbarazzo il presidente della Figc, Gravina, c’è proprio questa incomprensibile doppia interpretazione. Annullare il gol di Gutierrez è «un chiaro ed evidente errore». Dunque, non c’è ma e non c’è se: il Var doveva convalidare. Ora è un manicomio. Il vertice degli arbitri fa rapidamente trapelare che il VAR non interviene perché quella di Chiffi è “una decisione di campo” e ipotizzano che l’arbitro abbia visto un fallo di Hojlund all’inizio dell’azione. In ogni caso, per l’AIA, se vai una volta al Var, devi andarci pure la seconda. Oppure non ci vai mai”.