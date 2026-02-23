Del Genio: “Sono stati tutti derubati”

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Canale 8, soffermandosi su Atalanta – Napoli:

“Do lo stesso voto a tutti quanti, lo stesso a tutti i giocatori e anche all’allenatore: la motivazione è che sono stati derubati e non me la sento di fare la scaletta ‘quello un po’ meglio, quello un po’ peggio’. Per me hanno giocato tutti bene e sono stati tutti quanti defraudati dalle decisioni arbitrali: voto 8 a tutti. All’arbitro Daniele Chiffi un quarto di otto, cioè 2, e 2 pure ad Aureliano e Di Paolo al VAR“.