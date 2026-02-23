CorSera – Atalanta-Napoli, rabbia alle stelle per gli errori arbitrali per Conte

Il Corriere della Sera si sofferma sulla reazione di Antonio Conte dopo il match con l’Atalanta perso a seguito di decisioni arbitrali fortemente discutibili: “Due gol annullati, un rigore su Hojlund cancellato dalla Var. Il Napoli, sconfitto a Bergamo – l’Atalanta completa la rimonta con due colpi di testa di Pasalic e Samardzic nel secondo tempo – lascia lo stadio con l’amaro in bocca e con la rabbia alle stelle. Conte è furioso, non si presenta davanti alle telecamere, il d.s. Manna sintetizza il pensiero del tecnico e quello del club: «Imbarazzante, vergognoso annullare un gol per fallo quando non c’è alcun contatto tra i giocatori. Questo non è calcio, c’è bisogno di una riflessione seria. Non si cancella un gol senza motivo. Non siamo dei cogl…». Durissimo. Gli episodi: Chiffi fischia per un gol di Alisson in fuorigioco (sacrosanto) poi richiamato dalla Var sconfessa il calcio di rigore che ha assegnato a Hojlund per fallo di Hien. Sotto la lente però c’è il gol di Gutierrez, in avvio di secondo tempo. Sono sempre loro, il difensore svedese dell’Atalanta e l’attaccante danese del Napoli, i protagonisti del duello che infiamma l’inizio del secondo tempo. Hojlund va via a Hien e serve un pallone in mezzo che Gutierrez trasforma in quello che sarebbe il gol del raddoppio. C’è un contatto per Chiffi, il gol non è valido e fa riprendere il gioco velocemente. Sta di fatto che il Napoli torna a casa con zero punti, viene raggiunto dalla Roma al terzo posto e recrimina su una decisione che oggettivamente è molto dubbia”.