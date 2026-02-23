Alvino: “Errori gravissimi, arbitri vanno radiati”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC, soffermandosi sulla classe arbitrale:

“Il disegno anti Napoli è evidente ed è sotto gli occhi di tutti. La malafede è di chi non lo vede. De Laurentiis si sta facendo sentire da settimane e lo ha fatto anche ieri con i vertici dei vertici, perché è stufo di quanto sta accadendo. Questi direttori di gara vanno radiati, non sospesi. Vanno allontanati per sempre perché sono il male del calcio e vanno presi provvedimenti drastici se non sanno fare questo lavoro“.