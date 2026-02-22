Romano: “Fase di lavoro per il rinnovo di McTominay con il Napoli”

Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano parla, sul suo canale YouTube, della situazione attuale riguardo il prolungamento del contratto di Scott McTominay con il Napoli. Ecco le parole di Romano: “Lo scorso anno McTominay per il Napoli e per la Serie A é stato il miglior giocatore, é stato devastante, resta un giocatore assolutamente fondamentale quest’anno. A livello di lungo termine, il Napoli sta lavorando con fiducia al rinnovo di McTominay: stanno continuando i contatti, in Inghilterra si parla di un ritorno in Premier League, risulta che il giocatore a Napoli stia molto bene.

Chiaramente bisogna poi parlare di numeri dal punto di vista contrattuale, e per questo il Napoli ha già iniziato a farlo. Non siamo ancora in una fase conclusiva, siamo in una fase di lavoro, di trattativa: il Napoli sta lavorando al rinnovo di McTominay. Credo siano molto belle e molto importanti anche le parole del giocatore in un’intervista al Corriere dello Sport pochi giorni fa, durante questa settimana, in cui dice che si vede in futuro al Napoli.

Quindi ancora una volta McTominay si mostra riconoscente verso il Napoli che lo ha preso da alternativa al Manchester United, per quanto fosse già un giocatore molto importante, ma il Napoli lo ha reso Re con uno Scudetto che porta certamente anche la sua firma. Quindi per McTominay sul rinnovo si sta lavorando, il Napoli sta andando avanti con fiducia, non ha fretta. Sono tutti discorsi che dal punto di vista della scadenza che il Napoli ha già impostato“.