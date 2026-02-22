Pasalic e Samardzic: “Nell’intervallo ci siamo detti che il gol sarebbe arrivato. Siamo contenti e sui tifosi…”

Ecco le dichiarazioni a Dazn nel post-partita di Atalanta – Napoli di Pasalic e Samardzic:

Pasalic sulla qualificazione in Champions League: “direi che ci siamo e si è visto nelle ultime partite. A Dortmund ci ha penalizzato il gol all’inizio. Nel primo tempo eravamo sotto ma nell’intervallo ci siamo detti che il gol sarebbe arrivato”.

Samardzic sui gol dell’Atalanta: “mai fatto gol di testa. Mario li fa spesso ma poi ci vuole un po’ di fortuna ma siamo contenti lo stesso. Voglio sempre aiutare la squadra con gol e assist”.

Pasalic sui tifosi e sulla società: “quando faccio gol sotto la curva è sempre impressionante. Sono orgoglioso di far parte di questo club e cerco di godermi sempre questi tifosi e questa maglia”.