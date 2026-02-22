Palladino: “Dobbiamo fare la partita perfetta con la giusta fame”

Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ai microfoni di DAZN ha parlato del match che vedrà affrontare la Dea e il Napoli: “Questa partita contro il Napoli per noi è importantissima. Alla Champions ci pensiamo domani. Oggi dobbiamo essere concentrati sul nostro percorso e su cosa stiamo facendo negli ultimi tre mesi: siamo arrivati a un punto dove i puntini valgono doppio. Ci teniamo a confrontarci contro una squadra forte come quella partenopea. Vogliamo misurarci davanti ai nostri tifosi con le assenze che abbiamo.

Ci sono molti aspetti quando affronti squadre simili bisogna curare i dettagli, se la prendi forte poi ti gioca verticale con Hojlund punto di riferimento lì davanti. Hanno i quinti di gamba e se rimani basso gli dai palleggio, quindi dobbiamo fare la partita perfetta con la giusta fame. Loro mettono intensità nei duelli. Chi vince i duelli ha possibilità di vincere. Loro sono abituati, se hanno vinto lo scudetto vuol dire che sono abituati, non vedo l’ora di scendere in campo“.