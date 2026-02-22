Napoli: De Bruyne verso il rientro dopo l’operazione

Sfida delicatissima a Bergamo per il Napoli, che contro l’Atalanta si gioca una fetta importante della corsa Champions. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte sceglie coraggio e freschezza affidandosi a un tridente giovane e dinamico: Rasmus Højlund, Antonio Vergara e Alisson Santos dal primo minuto.

Una scelta forte, resa necessaria anche dall’assenza di Scott McTominay, non convocato per il match. Ma mentre Conte guarda al presente, c’è anche chi intravede una luce in fondo al tunnel: Kevin De Bruyne è ormai vicino al rientro.

L’ultima apparizione del belga risale al 25 ottobre, quando trasformò il rigore contro l’Inter al Maradona. Un’esultanza che gli costò caro: lesione al bicipite femorale della coscia destra e intervento chirurgico il 29 ottobre ad Anversa. Da allora, un lungo e meticoloso percorso di riabilitazione lontano dal campo.