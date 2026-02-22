Il Mattino: “Operazione Champions: adesso Conte punta su Vergara e Alisson”

“Missione a Bergamo. Operazione Champions: adesso Conte punta su Vergara e Alisson”. Con questo titolo Il Mattino apre l’edizione odierna dedicando spazio al big match tra Atalanta e Napoli, in programma alle 15:00. Una sfida cruciale per la corsa al quarto posto, con Antonio Conte pronto ad affidarsi alla freschezza e all’entusiasmo dei giovani per provare a conquistare punti pesantissimi in chiave Champions League.

In un momento delicato della stagione, tra infortuni e assenze pesanti, il tecnico azzurro sceglie coraggio e dinamismo per affrontare una delle trasferte più insidiose del campionato.