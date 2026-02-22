GdS – Raspadori poteva tornare al Napoli a gennaio, ma l’Atalanta é stata più convincente

Atalanta-Napoli poteva essere la prima di Giacomo Raspadori da avversario dei Partenopei dopo la cessione all’Atletico Madrid la scorsa estate: tuttavia, l’attaccante classe 2000 non ci sarà per uno stiramento di primo grado al flessore. Raspadori ha trascorso 3 stagioni al Napoli, vincendo 2 Scudetti e segnando 18 gol in 109 partite tra tutte le competizioni. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, Raspadori poteva tornare al Napoli in questa finestra di mercato invernale conclusa da poco, visto che lo voleva Conte: alla fine, però, andrà all’Atalanta che é stata più rapida e convincente.