GdS – Leggero ottimismo per il rientro di McTominay contro il Verona

Scritto da:
Alessio Grossi
-
PSV-Napoli 6-2: McTominay non basta, gli azzurri sprofondano in Olanda

Dopo aver saltato le partite contro il Como (in Coppa Italia) e la Roma, Scott McTominay non ci sarà neanche per la trasferta contro l’Atalanta in programma oggi pomeriggio alle 15. Il centrocampista scozzese del Napoli non si é ancora ripreso dall’infortunio contro il Genoa del 7 febbraio (lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra). Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, bisognerà valutare le condizioni dell’ex Man Utd per la trasferta contro il Verona in programma sabato prossimo alle 18: c’è un filo sottile di ottimismo, dunque si spera che sia pronto a rientrare per quella partita.

