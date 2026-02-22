Gazzetta dello Sport: McTominay out contro l’Atalanta

Scott McTominay dovrà saltare il match di oggi del Napoli contro l’Atalanta, fermato da un’infiammazione al gluteo che continua a dare fastidio. La Gazzetta dello Sport segnala come si tratti della terza partita consecutiva in cui il centrocampista scozzese resta ai box, dopo gli stop a Marassi e a Bergamo.

La condizione di McTominay preoccupa sia il Napoli sia il giocatore stesso, che vuole preservare i muscoli in vista di un finale di stagione cruciale per la qualificazione alla Champions League e in vista del Mondiale. Il tecnico Antonio Conte dovrà fare affidamento sulle alternative della rosa, calibrando con attenzione gli uomini a disposizione per non compromettere il cammino verso i piazzamenti europei.

Il possibile rientro di McTominay è previsto per la sfida di sabato prossimo contro il Verona, ma tutto dipenderà dall’evoluzione dell’infiammazione e dalla risposta del corpo del centrocampista ai trattamenti. Nonostante l’incertezza, resta un filo di ottimismo: se gestito con prudenza, il ritorno in campo potrebbe arrivare in tempo per i momenti decisivi della stagione.