Fabrizio Romano: “Il Napoli ci proverà in estate per Celik”: gli aggiornamenti

L’esterno turco della Roma Zeki Celik, in scadenza di contratto nel giugno 2026 ha attirato l’attenzione di diversi club complice l’ottima stagione con la Roma di Gasperini.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano, sul proprio canale YouTube ha dato aggiornamenti sul Nazionale turco sottolineando come il ds Manna in estate proverà a trovare l’accordo con il calciatore: “Non c’è ancora l’accordo tra la Roma e Celik per il rinnovo del contratto. La Roma ci ha provato facendo delle proposte, una porta aperta per il rinnovo la teniamo ancora, ma ad oggi l’intesa resta lontana. Non mi risulta che la Juventus abbia bloccato Celik, che sia fatta. Giovanni Manna, DS del Napoli, è interessato al calciatore. Anche l’Inter monitora Celik”.