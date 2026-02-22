Corriere dello Sport: “Conte lancia il tridente Under 23 contro l’Atalanta”

Il Corriere dello Sport accende i riflettori su Atalanta-Napoli, in programma alle 15 a Bergamo, presentando la scelta forte di Antonio Conte: un attacco giovane, dinamico e senza paura per una gara che pesa tantissimo nella corsa Champions.
Il tecnico azzurro vara un tridente Under 23 dal primo minuto:Rasmus Hojlund, Antonio Vergara e Alisson Santos. Una mossa che punta su freschezza, intensità e imprevedibilità per scardinare la difesa della Dea.
Non figura tra i convocati Scott McTominay, assenza pesante in mezzo al campo. Ma il messaggio di Conte è chiaro: niente calcoli, serve coraggio e personalità in uno scontro diretto che può indirizzare il finale di stagione. Il Napoli si presenta a Bergamo con l’obiettivo di lanciare un segnale forte al campionato, affidandosi all’energia dei suoi giovani per continuare a inseguire il piazzamento europeo.