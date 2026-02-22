Corriere del Mezzogiorno: “Conte lancia Mazzocchi e Gutierrez dall’inizio”

Nel piano studiato da Antonio Conte per la delicata trasferta di Bergamo, le corsie esterne rappresentano una delle chiavi tattiche principali. Il tecnico azzurro ha analizzato nel dettaglio le possibili evoluzioni del match contro l’Atalanta, preparando anche soluzioni alternative a gara in corso.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, in avvio dovrebbero essere Pasquale Mazzocchi e Miguel Gutiérrez a presidiare le fasce. Il loro compito sarà quello di contenere l’ampiezza della Dea, squadra abituata a spingere con continuità sugli esterni e a valorizzare il lavoro dei quinti.

A partita in corso, invece, potrebbero subentrare Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, entrambi non al meglio ma pronti a dare equilibrio e copertura nella fase difensiva.







