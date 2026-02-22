Calciomercato Napoli, spunta Zeki Çelik: contatti avviati

Il nome di Zeki Çelik entra tra i profili monitorati dal Napoli in vista della prossima sessione estiva di mercato. A fare il punto sulla situazione è Fabrizio Romano, che ha chiarito come al momento non ci sia alcun accordo per il rinnovo tra il terzino turco e la Roma.

Il club giallorosso avrebbe già formulato alcune proposte, ma l’intesa appare ancora distante. Una situazione che inevitabilmente apre scenari interessanti in vista dell’estate, con diversi club pronti a inserirsi.

Secondo Romano non esiste, al momento, un affare già definito con la Juventus, che sta semplicemente valutando il profilo. Sul giocatore si registrano attenzioni anche da parte dell’Inter e del Napoli, che avrebbero avuto contatti diretti con l’entourage del calciatore. Non mancano inoltre sondaggi provenienti dalla Premier League.