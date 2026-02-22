Atalanta-Napoli: le formazioni ufficiali, le scelte di Palladino e Conte

Il Napoli alle ore 15:00 sfiderà l’Atalanta in un match complesso e importante per la corsa Champions.

La squadra allenata da mister Palladino viene della trasferta perdente sul campo del Borussia Dortmund nell’andata dei play-off di Champions League e sarà attesa settimana prossima nel match di ritorno per ribaltare il risultato mentre in campionato viene da un lungo filotto positivo che l’hanno portata al settimo posto, a cinque punti dalla zona Champions.

Il Napoli di mister Conte invece ha pareggiato contro la Roma mantenendo tre punti di vantaggio sulla squadra allenata da Gasperini e dovrà ovviare ancora alle diverse assenze di organico e schiera Mazzocchi esterno a destra con Gutierrez a sinistra, in attacco Hojlund sarà supportato da Vergara ed il neo acquisto Alisson Santos marcatore nel finale di match contro la Roma.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta, Sulemana, Zalewski; Krstovic.

All. Palladino

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Gutierrez; Vergara, Alisson, Hojlund. All. Conte.