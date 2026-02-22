Anche il Milan si ferma, il Parma sbanca S. Siro

Terminata da poco la gara di Milano con un risultato veramente a sorpresa.
Il Parma ha battuto il Milan, con una rete di Troilo a dieci minuti dalla fine.
Con questa sconfitta i rossoneri si allontanano definitivamente dall’Inter che adesso vanta ben dieci punti di vantaggio.
La squadra di Allegri comincia a sentire il peso di una lunga rincorsa alla vetta, e di una stagione probabilmente vissuta oltre i propri limiti strutturali.
Allargare la corsa per il posto Champions anche ai rossoneri sarebbe un’ottima notizia per le numerose inseguitrici.
Con questo successo i ducali salgono a trentadue punti e raggiungono l’Udinese a metà classifica, ben lontani dalla zona calda.