Viviano – “Inter, non ho visto tanti episodi a favore. A Napoli venne fischiato un rigore inesistente…”

Emiliano Viviano, ex giocatore, ha rilasciato delle dichiarazioni al podcast ‘Cose Scomode’, dove ha espresso la sua opinione in merito a quanto accaduto in Inter-Juventus e non solo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Gli errori arbitrali ci sono sempre stati e ci saranno sempre. Abbiamo inserito il VAR, ma lo utilizziamo poco. In riferimento a quanto abbiamo visto in questi mesi, quello che è successo in Inter-Juventus è una cacata. Sfido chiunque a dire che, dopo aver visto in diretta quanto accaduto, non fosse giallo. Pensavamo che la cacata l’avesse fatta Kalulu, e invece l’abbiamo fatta noi a pensare a che fosse così. Abbiamo visto robe folli, ma ora andiamo di Marotta League ecc ecc. Dell’Inter non mi frega niente, ma dico che quest’anno non ho visto tante decisioni in favore dell’Inter. Ne ho viste tante contro la Juventus. Ma all’Inter, per esempio, nello scontro diretto di Napoli viene fischiato un rigore inesistente. Ma vi sembra di essere nello stesso periodo in cui certe cose venivano decise in tribunale?“