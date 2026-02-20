Sport Mediaset – “Atalanta, ecco la probabile formazione in vista del Napoli: diversi cambi per Palladino”

L’edizione odierna di Sport Mediaset riporta delle importanti novità di formazione in merito alla prossima avversaria del Napoli, cioè l’Atalanta. Da quanto si evince, il mister Raffaele Palladino sarebbe propenso a fare qualche cambio rispetto alla partita di Champions League, giocata contro il Borussia Dortmund. In porta ci dovrebbe essere sempre Carnesecchi, in difesa spazio ad Anahor al posto di Kolasinac. Ballottaggio al centro tra Dijmsiti e Hien, a destra invece Scalvini sembra essere in vantaggio rispetto a Kossonou. A centrocampo, sempre la coppia Ederson-De Roon, in attacco invece spazio alla coppia Zalewski-Samardzic alle spalle di Kristovic.