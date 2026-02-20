Schira: “McTominay verso il rinnovo con il Napoli fino al 2030 con opzione per il 2031”

Il giornalista sportivo ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, parla della situazione attuale di Scott McTominay al Napoli: il centrocampista scozzese é vicino al prolungare il suo contratto con il club Partenopeo. Ecco le parole di Schira sul suo canale YouTube: “McTominay ha confermato quello che vi sto raccontando da un pò di tempo, ovvero la volontà anche sua, ma soprattutto del Napoli, di andare avanti insieme.

Ovviamente é una trattativa che é già iniziata, le parti stanno lavorando: McTominay ha dimostrato di essere un giocatore fondamentale per questo Napoli, é il leader tecnico della squadra, é un giocatore che non tira mai indietro la gamba, fa la differenza. Spesso e volentieri ha giocato anche in ruoli non propriamente ideali e congeniali alle sue caratteristiche ma per il bene della squadra si é messo a disposizione, e poi é uno che segna quasi come un attaccante. Spesso nelle partite questo diventa determinante quando é un centrocampista che fa tanti gol.

McTominay, in questo momento, é uno al Napoli che sposta gli equilibri: ecco perché si va verso il rinnovo sino al 2030 con opzione per il 2031, e la sensazione é che si arriverà all’accordo entro fine campionato“.