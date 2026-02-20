Repubblica – “Napoli, dubbi di formazione per Conte in vista dell’Atalanta: le ultime”

L’edizione odierna della Repubblica ha riportato delle novità in merito alle possibili scelte di formazione del mister Antonio Conte, in vista della trasferta di domenica a Bergamo contro l’Atalanta. Il quotidiano evidenzia soprattutto i dubbi del tecnico leccese a centrocampo, dove l’unico sicuro della maglia da titolare sarebbe Lobotka. Accanto a lui vi è sempre l’incognita McTominay, ancora in dubbio visto il problema al tendine, nel caso sarebbe pronto uno tra Gilmour ed Elmas, che potrebbe però essere spostato sulla linea offensiva.