Repubblica – Conte potrebbe tornare alla difesa a 4 quando rientrano McTominay ed Anguissa

Come riportato dal quotidiano La Repubblica, l’allenatore del Napoli Antonio Conte potrebbe cambiare nuovamente modulo quando avrà alcuni giocatori disponibili. Per adesso si va verso la conferma della difesa a tre per la partita di domenica pomeriggio contro l’Atalanta. Intanto, il tecnico pugliese aspetta il rientro degli infortunati McTominay ed Anguissa: al loro rientro, potrebbe tornare con la difesa a 4, cosa che non accade dalla sconfitta per 2-0 contro il Bologna del 9 novembre 2025. E’ un’ipotesi che non va esclusa.

