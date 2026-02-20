Repubblica – Beukema e Buongiorno in cerca di continuità a Bergamo

Il Napoli si prepara ad affrontare l’Atalanta a Bergamo domenica alle 15, una partita che può essere fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. I Partenopei, però, dovranno fare a meno di Amir Rrahmani in difesa che é fuori per una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Come riportato dal quotidiano La Repubblica, il Napoli dovrebbe affidarsi a Beukema, Buongiorno e Juan Jesus in difesa. Beukema viene da alcune ottime prestazioni e spera di trovare continuità a Bergamo, mentre Buongiorno é riuscito a riscattarsi dal suo periodo negativo, fatto di diversi errori difensivi, con una buona prestazione contro la Roma domenica scorsa.