Petagna: “Non sarei dovuto andare via da Napoli”

Andrea Petagna, attaccante del Monza, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha anche parlato del suo periodo al Napoli. Il calciatore classe 95 ha trascorso due stagioni con i Partenopei (2020/21 e 2021/22), giocando 68 partite tra tutte le competizioni e mettendo a segno 9 gol. Di seguito, ecco uno spezzone dell’intervista: “Un errore che non rifarei? Non dovevo andare via da Napoli, avevo fatto 70 partite con 2 infortuni. Lì stavo bene, e l’anno dopo ha vinto lo Scudetto“.