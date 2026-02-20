McTominay al Cds – “Futuro? Mi vedo al Napoli per molto tempo, sono estremamente felice qui!”

Scott McTominay, giocatore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport dove, fra i vari temi, si è anche soffermato sul tema rinnovo. Ecco cosa ha risposto in merito:

Il tuo agente sta trattando il rinnovo con De Laurentiis?

“Il mio agente non ha comunicato con nessuno riguardo al mio futuro. Parla solo con me e con il club. Non ha detto nulla ai giornali. Io sono estremamente felice qui e, per quanto mi riguarda, sono un giocatore del Napoli, è tutto quello a cui penso. Il futuro è molto importante e potrei vedermi nel Napoli per molto tempo”.