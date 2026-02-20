Lucca, flop anche al Nottingham? Numeri pietosi nel match di Europa League contro il Fenerbache

L’esperienza di Lorenzo Lucca con la maglia del Nottingham Forest stenta a decollare. L’attaccante è infatti reduce da una serie di prestazioni tutt’altro che convincenti, e anche nella sfida di Europa League di ieri ha fatto molta fatica ad incidere: nella vittoria della squadra inglese contro il Fenerbache per 3-0, Lucca è subentrato solo al 61′, dove non ha compiuto nessun passaggio, nessun tiro in porta, nessun dribbling riuscito, e solo sette palloni toccati. Insomma, i tifosi e la società si aspettavano sicuramente un impatto maggiore.