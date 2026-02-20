Il Mattino – “Napoli, ecco le possibili date di rientro per gli infortunati”

Francesco Napolitano
L’edizione odierna de il Mattino ha riportato delle importanti novità in merito alla situazione infortuni in casa Napoli, tema caldissimo fino ad ora a causa dell’impressionante mole di stop subiti dai calciatori azzurri. Il quotidiano ha provato a fare delle stime in merito al possibile rientro in campo dei vari calciatori azzurri:

Scott McTominay: 22 febbraio per Atalanta-Napoli;

Frank Zambo Anguissa, 28 febbraio per Verona-Napoli;

Kevin De Bruyne, 15 marzo per Napoli-Lecce;

Giovanni Di Lorenzo, 12 aprile per Parma-Napoli;

Amir Rrahmani, 26 aprile per Napoli-Cremonese;

David Neres, 3 maggio per Como-Napoli.

