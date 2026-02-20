Compagnoni a Radio Marte – “Il Napoli deve guardarsi le spalle, per questo contro l’Atalanta è importante vincere”

Maurizio Compagnoni, telecronista, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, dove si è soffermato sul periodo del Napoli e sulla prossima partita degli azzurri contro l’Atalanta. Eccone un estratto:

“Atalanta-Napoli è una sfida importante: gli azzurri dovranno guardarsi dietro ma anche mettere nel mirino il Milan perché ha le potenzialità per chiudere il campionato al secondo posto. In primis però io mi guarderei le spalle. L’Atalanta ha patito l’intensità del Borussia, il Napoli ci arriva con qualche giorno di riposo in più. La Dea con Palladino è decisamente migliorata però mi sembra ancora una squadra col freno a mano, con passaggi a vuoto e sta rendendo meno rispetto alle sue potenzialità. Palladino ha migliorato la situazione ma ancora non siamo ai livelli della rosa. Per l’Atalanta tre partite durissime in una settimana: non è detto che questo indirizzerà il risultato ma per la prima volta il Napoli partirà con un piccolo vantaggio.“