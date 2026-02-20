Cds – “Napoli, ecco la probabile formazione in vista dell’Atalanta: diversi dubbi per Conte”

Scritto da:
Francesco Napolitano
-
ULTIM'ORA Romano: "Conte-ADL si va avanti! Le parole di Lobotka e Mancini..."

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato delle importanti novità di formazione in merito al Napoli, impegnato questa domenica a Bergamo contro l’Atalanta. Il quotidiano evidenzia diversi dubbi di formazione per Antonio Conte, ecco un estratto dell’articolo:

“Tornerà Juan Jesus in difesa, squalificato con la Roma. Beukema e Buongiorno completeranno la linea a tre con MilinkovicSavic in porta. A centrocampo il rientro di Politano dal primo minuto a destra con Spinazzola dall’altra parte, in mezzo Lobotka aspetta di conoscere il suo compagno (e come soluzione in più ora c’è anche Gilmour, rientrato con i giallorossi). Elmas, comunque vada, scalpita: se McT recupera, Eljif tornerà come sempre a sinistra del tridente con Vergara a destra e Hojlund unica punta. Viceversa, al suo posto ballottaggio aperto tra Alisson o Giovane (con Vergara a sinistra).”

Articolo precedenteGds – “Napoli, come sta Anguissa? Vige totale prudenza a Castel Volturno, ecco il motivo”
Articolo successivoMcTominay al Cds – “Infortuni? Abbiamo avuto sfortuna, è difficile trovare equilibrio in questa situazione! Conte? Un top assoluto”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE