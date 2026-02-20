Brambati a TMW – “Napoli? Se arriva in Champions fa un miracolo. Conte alla Roma a fine stagione? Ecco cosa ne penso”

Massimo Brambati, ex giocatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a “Maracanà”, trasmissione in onda su TuttoMercatoWeb Radio, dove ha trattato di diversi temi, tra cui il Napoli e il futuro di Antonio Conte. Eccone un estratto:

Chi vede lottare per la zona Champions? Perché ci sono anche Como e Atalanta:

“Io ci metto dentro il Napoli, che può rischiare. Con tutti questi infortunati, fai fatica. Mancano un sacco di giocatori, eppure stanno lì. E’ un’impresa se arriva tra le prime quattro”.

Se Gasperini non arriva quarto con la Roma, può andare lì Conte?

“Io penso che arriverà tra le prime quattro la Roma. Ora gli hanno preso un giocatore importante e quando ha un obiettivo, lui lo raggiunge. Non lo so, perché non so nemmeno cosa pensa Conte del lavoro che dovrà fare il Napoli il prossimo anno. Ha ancora un anno di contratto, vedremo dopo quanto successo quest’anno cosa fare. Io Gasp me lo terrei stretto, anche non arrivasse tra le prime quattro.