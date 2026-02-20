Auriemma: “Non era meglio far uscire McTominay quando ha denunciato il dolore al gluteo a Genova?”

E’ in dubbio il rientro in campo di Scott McTominay per la super sfida di domenica pomeriggio tra Atalanta e Napoli in Serie A. Dopo essere uscito per un problema al gluteo nella partita contro il Genoa (7 febbraio), l’ex centrocampista del Man Utd ha saltato la partita di Coppa Italia contro il Como e quella di campionato contro la Roma: c’é il rischio che non possa farcela neanche per la trasferta di Bergamo. Ne parla il giornalista sportivo Raffaele Auriemma sul suo profilo X, ed anche sul suo sito ufficiale Gonfialarete.com in cui ha anche parlato della situazione riguardo il rinnovo del calciatore.

Ecco il suo commento sul suo profilo X:

Sarà la terza gara consecutiva che lo scozzese dovrà saltare, dopo l'infortunio occorsogli nel primo tempo di Genoa-Napoli. Eppure si era detto che avrebbe saltato solo il Como a titolo prudenziale…#McTominayhttps://t.co/hHbQpDHjKO — Raffaele Auriemma (@RafAuriemma) February 20, 2026

Ecco il suo commento su Gonfialarete.com:

“Sarebbe corretto se il Presidente De Laurentiis chiedesse spiegazioni allo staff medico ma soprattutto all’allenatore. La domanda da rivolgere ad Antoinio Conte é la seguente: non sarebbe stato preferibile far uscire McTominay quando ha denunciato il fastidio al gluteo invece di tenerlo in campo fino al termine del primo tempo? Non é ancora noto se Scott rinnoverà il contratto che gli scadrà nel 2028 ma non é una decisione che vuole prendere adesso, pur confermando il suo gradimento per la piazza di Napoli“.