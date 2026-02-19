UFFICIALE – Il Tar respinge il ricorso dei tifosi di Napoli, Roma e Fiorentina

Scritto da:
Carlo Ritondale
-
Napoli-Inter è sold out al Maradona! Ecco quanti biglietti restano per la gara con il Como

Il TAR del Lazio ha respinto i ricorsi dei tifosi di Roma, Napoli e Fiorentina contro il divieto di trasferte imposto dopo gli scontri tra tifoserie delle scorse settimane. Fino al termine di questa stagione, i tifosi dei tre club non potranno asssistere alle gare fuori casa. Il TAR del Lazio ha depositato proprio quest’oggi quattro ordinanze depositate (nn. 1064, 1065, 1066 e 1067), sulle domande cautelari presentate dalle associazioni dei tifosi di AS Roma, ACF Fiorentina e SSC Napoli contro i decreti del Ministero dell’Interno sul divieto di trasferta. L’organo di giustizia amministrativa ha ritenuto, dunque, prevalente l’esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il decreto che riguardava la tifoseria della Lazio non è stato impugnato, mentre quello che riguarda la Roma (il n.1066) è stato limitatamente accolto al divieto di trasferta per i residenti in province della regione Lazio diverse da Roma.

Articolo precedenteGazzetta – Napoli, a centrocampo gli azzurri ora possono rifiatare
Articolo successivoLa Repubblica – Napoli, McTominay non vuole affrettare i tempi di recupero: il punto

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE