UFFICIALE – Il Tar respinge il ricorso dei tifosi di Napoli, Roma e Fiorentina

Il TAR del Lazio ha respinto i ricorsi dei tifosi di Roma, Napoli e Fiorentina contro il divieto di trasferte imposto dopo gli scontri tra tifoserie delle scorse settimane. Fino al termine di questa stagione, i tifosi dei tre club non potranno asssistere alle gare fuori casa. Il TAR del Lazio ha depositato proprio quest’oggi quattro ordinanze depositate (nn. 1064, 1065, 1066 e 1067), sulle domande cautelari presentate dalle associazioni dei tifosi di AS Roma, ACF Fiorentina e SSC Napoli contro i decreti del Ministero dell’Interno sul divieto di trasferta. L’organo di giustizia amministrativa ha ritenuto, dunque, prevalente l’esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il decreto che riguardava la tifoseria della Lazio non è stato impugnato, mentre quello che riguarda la Roma (il n.1066) è stato limitatamente accolto al divieto di trasferta per i residenti in province della regione Lazio diverse da Roma.