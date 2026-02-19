Tmw – “Dategli uno sguardo”. Ecco come l’entourage di Alisson Santos ha convinto Manna

“Date uno sguardo ad Alisson, confia en nostros”. È così che l’entourage di Alisson Santos, colpo di mercato del Napoli di gennaio, ha convinto Giovanni Manna. Il primo approccio risale al giorno 30 settembre 2025, quando gli azzurri hanno sfidato la sua ex squadra in Champions League: lo Sporting Lisbona. Lì, l’esterno entrò per 23 minuti, tempo sufficiente a convincere il Ds azzurro a puntare sul calciatore per il mercato di gennaio. Hanno convinto di lui la posizione in campo ricoperta, la velocità e la sua precisione nei tocchi. Poi, le varie situazioni del calciomercato hanno ricondotto proprio al brasiliano, arrivato per 3,5 milioni di prestito con 20 di diritto di riscatto. A riportare il retroscena è il portale Tuttomercatoweb.