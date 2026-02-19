Ranking Uefa – 5° posto Champions: l’Italia resta quinta, ma aumenta il distacco dalle prime

Quest’anno, come negli ultimi due, le prime due Nazioni che termineranno in testa alla classifica del Ranking Uefa avranno diritto ad un posto aggiuntivo alla prossima Champions League. L’Italia ci era riuscita due anni fa e portò 5 squadre nella massima competizione europea. Questo turno di Champions é stato disastroso per le italiane con tre sconfitte in altrettante partite. Dopo questa due giorni europea, l’Italia resta quinta ma aumenta il distacco dal secondo posto attualmente occupato dalla Germania.

Questo il ranking aggiornato:

1. Inghilterra 21.180 punti (9 squadre su 9)

2. Germania 16.785 (6 su 7)

3. Portogallo 16.600 (4 su 5)

4. Spagna 15.906 (6 su 8)

5. Italia 15.500 (6 su 7)

6. Francia 14.035 (5 su 7)