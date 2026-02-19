Portici, il presidente: “Emozionante per noi confrontarci con il Napoli. Conte grande uomo! Tenete d’occhio Giovane e Alisson Santos…”

Gianluca Passeggio, presidente del Portici, squadra invitata ieri dal Napoli a disputare un allenamento congiunto, è intervenuto nel corso della trasmissione A Pranzo con Chiariello, in onda su Radio Crc. Di seguito, le sue parole.

«Ringrazio pubblicamente il SSC Napoli e mister Conte che ci hanno accolto in maniera eccezionale e ci hanno offerto una grande occasione di confronto. È stato davvero emozionante per i miei ragazzi poter confrontarsi con i giocatori che sostengono ogni domenica allo stadio. Queste occasioni fanno bene al calcio campano e a tutte le società calcistiche campane.

Ieri ho apprezzato anche di più le caratteristiche umane di Antonio Conte. La sua carriera parla da sola, ma prima di essere grandi professionisti bisogna essere grandi uomini. Antonio Conte è un grande uomo ancor prima di essere un grande professionista.

Il Napoli l’ho visto bene, sono sicuro che farà cose buone domenica. Lukaku è impressionante, un mio difensore in occasione di un contrasto ha rimbalzato sul calciatore belga. Per i miei ragazzi ritrovarsi a marcare giocatori come Beukema e Juan Jesus è stato davvero emozionante. Mi hanno impressionato anche alcuni giocatori come Giovane che è più forte da vicino e Alisson Santos che sono sicuro farà grandi cose.

Portici ha una grande tradizione e sta rinascendo. Attualmente la mia squadra gioca nell’eccellenza nel girone A e siamo in Zona Playoff. Abbiamo le giuste ambizioni per un comune come quello di Portici. Abbiamo una serie di giocatori forti come Vincenzo Sarno e Toni Letizia che provengono dalle categorie superiori e vivono il calcio a livello professionistico. Siamo molto felici del lavoro che stiamo svolgendo.

Il mio sogno nel cassetto è quello di portare il Portici in Serie C. Adesso, però, il nostro obiettivo è di arrivare in Serie D che è la nostra categoria per eccellenza. Dopo di che, sono pronto a fare anche il grande salto. Al momento, però, di salti ne devo fare due e occorre fare un passo alla volta.»