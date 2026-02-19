Milan-Como, la decisione del Giudice Sportivo su Allegri: Niko paz salta la Juve

Milan-Como ha portato diverse tensioni nel corso dei novanta minuti tra le due squadre. A farne le spese è stato il tecnico dei rossoneri Max Allegri, che all’80’ è stato espulso dopo un episodio controverso tra Fabregas e Salemekers. L’allenatore nel tentativo di difendere il suo giocatore è stato buttato fuori dall’arbitro Mariani. Oggi è arrivata la decisione del Giudice Sportivo, che lo ha squalificato per una giornata. Un turno di squalifica anche per Niko Paz, ammonito da diffidato, che salterà il big match con la Juventus.