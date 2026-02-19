Il Mattino – Conte riabbraccia Gilmour, ma lo scozzese ha bisogno di ritrovare minuti nelle gambe

Antonio Conte ha finalmente potuto riabbracciare Billy Gilmour. Il rientro dello scozzese gli consente di ampliare le soluzioni a sua disposizone, seppur ha bisogno di trovare maggior minutaggio e condizione. Intanto, il tecnico non accantona l’idea di poterlo proporre già dal primo minuto nelle prossime uscite Lo riporta l’edizione odierna de Il Mattino.

“Visto l’unico impegno settimanale rimasto, Conte è sempre più orientato a dare continuità a quei calciatori di cui si fida ciecamente. Davanti a sé, però, ha il ritorno di Billy Gilmour: lo scozzese ex Chelsea non è ancora al meglio della condizione, ma gli ultimi minuti contro la Roma vissuti in campo hanno detto tanto. Dal suo destro parte l’azione del pareggio. L’impatto è stato ottimo, proprio come quello di Alisson, solo meno evidente. Ma il recupero di Gilmour può essere fondamentale per il Napoli. Conte non esclude di poterlo utilizzare dal primo minuto in coppia con Lobotka ma magari non domenica a Bergamo visto che lo scozzese non ha troppi minuti nelle gambe, un duo che ha sempre immaginato ma poche volte provato. A Castel Volturno l’ha fatto e lo farà ancora, prima di scegliere la formazione migliore per battere l’Atalanta”.