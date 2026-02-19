Hojlund sugli infortuni: “Chi può dire dove saremmo stati, ma abbiamo dimostrato di avere tanti giocatori all’altezza”

Rasmus Hojlund ha oggi rilasciato una lunga intervista ad Il Mattino. Tra gli argomenti, gli è stato chiesto anche dell’emergenza infortuni che ha colpito il Napoli, di fatto complicando la stagione. A questa domanda, il danese ha risposto facendo cenno non solo alle problematiche, ma anche a come il gruppo ha saputo trovare nuove risorse, come l’esplosione di Antonio Vergara. Di seguito, ecco quanto riportato.

Senza tutti questi infortuni, dove poteva essere il Napoli?

«Chi può dirlo? Ma abbiamo dimostrato di avere comunque molti giocatori all’altezza. Per esempio Vergara, che è una scoperta degli ultimi tempi ma sta facendo molto bene. Ci sono aspetti positivi e negativi: per esempio mi sarebbe piaciuto molto giocare con De Bruyne tutta la stagione, ma il calcio funziona così. Non si può programmare qualcosa prima dell’inizio della stagione. Non posso dirvi dove saremmo ma avrebbe aiutato la squadra avere avuto tutti in salute: ma non so se saremmo ora più vicini all’Inter o tra le sedici migliori d’Europa».